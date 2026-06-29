Renault Trucks Türkiye, Master Red EDITION ile ticari araç dünyasındaki çözüm alanını genişletiyor

BURSA (İGFA) - Renault Trucks Türkiye, taşımacılık profesyonellerine sunduğu ürün gamını Renault Trucks Master Red EDITION ile genişletiyor.

Bu yeni yapılanma ile Renault Trucks Türkiye, özellikle ticari kullanıcılar ve filo müşterilerine yönelik uzmanlığıyla hafif ticari araç segmentinde de çözüm sunarak ticari araç pazarındaki erişimini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupa'da Fransa, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkede başarıyla uygulanan bu yapı, Türkiye'de de profesyonel müşterilere daha kapsamlı çözümler sunacak.

'TİCARİ ARAÇ KULLANICILARINA TEK NOKTADAN DAHA KAPSAMLI ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine; 'Renault Trucks olarak müşterilerimizin iş süreçlerini ve operasyonel ihtiyaçlarını yakından tanıyoruz. Bugün ağır ticari araç müşterilerimizin önemli bir bölümü aynı zamanda hafif ticari araç filosuna da sahip. Renault Trucks Master Red EDITION'ın Türkiye'de ürün gamımıza katılmasıyla birlikte müşterilerimize ihtiyaç duydukları çözümleri tek çatı altında sunabilecek, iş ortaklığımızı daha da güçlendireceğiz' dedi. Delepine, 'Bu adım sadece ürün gamımızın genişlemesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ticari araç alanındaki uzmanlığımızı, satış sonrası hizmetlerimizi ve operasyonel verimlilik odaklı yaklaşımımızı hafif ticari araç segmentine de taşıyoruz. Hedefimiz; müşterilerimizin toplam sahip olma maliyetini optimize eden, iş sürekliliğini destekleyen ve uzun vadeli değer oluşturan çözümler sunmak.' diye konuştu.