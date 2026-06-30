S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Olağan Mali Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Eski Sanayi'nin 4,2 katı büyüklüğündeki dev proje için TOKİ'den beklenen sözleşme taslağının ulaştığını müjdeleyen Başkan Ömer Gülsoy, 'Hukukçularımızın ve uzman ekiplerimizin incelemesinin ardından Olağanüstü Genel Kurul'u toplayacağız. Üyelerimizin kararının ardından projenin ilk harcını koyarak, gösterişli bir temel atma töreni gerçekleştireceğiz.' dedi.

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu, kooperatif üyelerinin yoğun katılımıyla Kayseri Ticaret Odası (KTO) M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, Divan Başkanlığına Mehmet Sarıalp, Divan Üyeliklerine ise Ali Koray Özandaç ile Mustafa Küçük seçildi.

Genel kurulda konuşan Divan Başkanı Mehmet Sarıalp, kooperatifin hedeflerine ve önemine dikkat çekerek üyelerin kararlılığını ve projenin geleceğini övdü. Arsa süreçlerinden teknik çalışmalara, Master Plan ön hazırlıklarından TOKİ sözleşme taslağına kadar projenin geleceğini şekillendirecek adımlarda yönetim kuruluna verilen destek ve genel kurula gösterilen yüksek katılımdan dolayı teşekkür etti. Gündem maddelerinin oy birliği ile kabul edildiği mali genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları da ibra edildi.

Başkan Gülsoy: 'Kayseri'ye Yakışır, Örnek Bir Sanayi Sitesi İçin Çabalıyoruz'

Kürsüye gelerek kooperatif ortaklarına seslenen Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, projenin Kayseri ve Türkiye ekonomisi için taşıdığı değeri vurgulayarak, 'Şehrimizin marka değerini artıracak, üyelerimize, Kayseri'mize ve ülkemize katkı sağlayacak bir proje ortaya koymak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kayseri'mize yakışır, örnek bir sanayi sitesi ortaya çıksın diye uzun süredir çalışıyoruz' dedi.

Buğdaylı Mahallesindeki Proje Alanımız Eski Sanayi'nin 4,2 Katı Büyüklüğünde Dev Alan

Slayt ve arsa videosu eşliğinde kooperatif üyelerine arsa tedarik süreci ve konum hakkında detaylı teknik bilgiler veren Başkan Gülsoy, projenin devasa ölçeğini şu sözlerle özetledi: 'Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesinde yer alan arsamız, toplam 1 milyon 780 bin metrekare büyüklüğe sahip. Şehir merkezine 14 km, havaalanına 7 km ve şehir hastanesine 16 km mesafededir. Toplam büyüklüğün yüzde 86,5 gibi çok büyük bir oranı kamuya ait ve yüzde 62'si mera vasfındadır. Söz konusu bu alan; mevcut Eski Sanayi Bölgesi'nin 4,2 katı, Yeni Sanayi'nin ise 2,2 katı büyüklüğündedir. Bu devasa arazinin imara açılması sürecinde, tam 19 ayrı kurumdan olumlu görüş alarak büyük bir adımı başarıyla tamamladık.'

Büyük bir inanç, sabır ve titizlikle yürütülen projedeki son hukuki gelişmeleri paylaşan Gülsoy, 'Arsamızın mera vasfında olan kısmı ile alakalı herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır. En kritik prosedürlerden biri olan 'Tescil Harici Alan' sürecini, yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğümüz ısrarlı takipler neticesinde tamamlamış bulunuyoruz. Söz konusu alan, 24 Haziran itibarıyla askı sürecinden sorunsuz bir şekilde inmiştir. Arsa içerisinde çok küçük bir paya sahip olan şahıs arazilerinin durumunu çözüme kavuşturmak adına da çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi titizlikle sürdürmekteyiz' ifadelerini kullandı.

TOKİ Sözleşme Taslağı Geldi: Sırada Olağanüstü Genel Kurul ve Temel Atma Var

Mevcut ekonomik şartları ve finansman maliyetlerini yakından takip ederek tüm riskleri minimize edecek finansal formüller üzerinde çalıştıklarını aktaran Gülsoy, üyelerin heyecanla beklediği TOKİ müjdesini verdi: 'Daha önce TOKİ ile gerçekleştirdiğimiz üst düzey görüşmeler neticesinde, beklediğimiz sözleşme taslağı kooperatifimize ulaşmıştır. Şu an hukukçularımız ve uzman ekiplerimiz bu sözleşme taslağını detaylı bir şekilde incelemektedir. Bu incelemelerin tamamlanmasının ardından, şartları ve detayları sizlerin onayına sunmak üzere bir Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sizlerin değerli görüş ve onayını aldıktan sonra, inşallah projemizin ilk harcını koymak üzere hep birlikte gösterişli bir temel atma töreni gerçekleştireceğiz.'