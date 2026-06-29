TÜİK'in açıkladığı Haziran 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 98,9 seviyesine yükseldi. Tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endekslerinin tamamında artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında 97,2 olan ekonomik güven endeksi, Haziran ayında yüzde 1,8 artış göstererek 98,9 değerine ulaştı.

Alt endekslerin tamamında yükseliş yaşandı. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 artışla 87,9'a yükselirken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 artarak 102 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artışla 110,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 yükselişle 112,8'e çıktı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 artarak 83 seviyesine ulaştı.

Haziran verileri, ekonomik güvenin genel görünümünde iyileşme eğiliminin sürdüğüne işaret ederken, özellikle tüketici güvenindeki artış dikkat çekti. Buna karşın ekonomik güven endeksi 100 eşik değerinin altında kalmayı sürdürdü.