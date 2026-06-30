Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ilk 1000 ihracatçı listesinde Egeli ihracatçılar 160 firmayla yerini aldı. Ege Bölgesi, geçen yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da Marmara Bölgesi'nden sonra en çok firmayla İhracatın Şampiyonlar Ligi'nde temsil edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir, 92 firmayla TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde, İstanbul'u takibini sürdürürken, Manisa'dan 21, Denizli'den 19, Aydın'dan 8, Balıkesir'den 7, Kütahya ve Muğla'dan 3'er ve Uşak'tan 2 firma ihracat şampiyonları arasına girdi.

İzmir'den en çok ihracat yapan firma 515 milyon 147 bin dolarla Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. olurken, ikinci sıradaki PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. 460 milyon 204 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Üçüncü sıranın sahibiyse 311 milyon 725 bin dolarlık döviz getirisiyle ARKAS Konteyner Taşımacılık A.Ş. oldu.

İZMİR'DEN 6 SEKTÖRDE İHRACAT ŞAMPİYONU ÇIKTI

İzmir firmalarından ÜNİTEKS Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş. Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 114. Firma olurken, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Türkiye İhracat Şampiyonluğunu İzmir'e getirdi. ÜNİTEKS, 2025 yılında ihracatını yüzde 10,8 artırarak 259 milyon 234 bin dolar ihracat hacmine ulaştı.

Tütün sektöründe ihracat şampiyonluğunu İzmir merkezli JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. kazandı. Türkiye genelinde 129. sırada yer alan JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. 2025 yılında 240 milyon 260 bin dolar ihracata imza attı.

Yaş meyve sebze sektöründe 2017 yılından bu yana Türkiye birincisi olan İzmir merkezli UÇAK Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 yılında Türkiye İhracat Şampiyonluklarına bir yenisini ekledi. Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 406. Firma olan Uçak Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 77 milyon 250 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe Türkiye ihracat şampiyonluğunu VERDE Yağ Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir kez daha kazandı. TİM ilk 1000 Listesinde 461. sıraya adını yazdıran VERDE Yağ 65 milyon 620 bin dolarlık ihracat performansı gösterdi.

İzmir'de üretim tesisleri olan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) Kimya sektöründe ihracat şampiyonu olurken, HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. Çelik sektöründe ihracat şampiyonluklarına bir halka daha ekledi.

Manisa'nın ihracatında Vestel Ticaret A.Ş. uzun yıllardır olduğu gibi, 2025 yılında da 1 milyar 663 milyon dolarlık döviz getirisiyle ihracat şampiyonu oldu. Vestel Ticaret A.Ş. Elektrik-Elektronik Sektöründe ise Türkiye İhracat Şampiyonluğunu Manisa'ya getirdi.

Manisa'da ihracat şampiyonları arasında ikinci sırada yer alan firma adının açıklanmasını istemezken, Manisa'dan en çok ihracat yapan üçüncü firma 270 milyon 899 bin dolarlık tutarla Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. ve Tic. A.Ş. oldu.

Manisa'ya Türkiye ihracat şampiyonluğunu getiren ikinci firma kuru meyve sektöründeki Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 346. Firma olan Özgür Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 90 milyon 557 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

DENİZLİ'NİN İHRACAT ŞAMPİYONU BAŞAK METAL 104 MİLYON DOLARLIK İHRACAT ARTIŞINA İMZA ATTI

Denizli'nin ihracat şampiyonu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. oldu. Başak Metal San ve Tic. A.Ş. 2025 yılında ihracatını yüzde 18'lik artışla 586 milyon dolardan 690 milyon 240 bin dolara çıkarırken, Türkiye genelinde 5 sıra yükseldi ve en çok ihracat yapan firmalar sıralamasında 36. Basamağa adını yazdırdı. Başak Metal San ve Tic. A.Ş. Demir ve demirdışı metaller sektöründe de Türkiye ikinciliğindeki yerini sağlamlaştırdı.

2025 yılında Denizli'den en çok ihracat yapan ikinci firma KCR Dış Ticaret A.Ş. oldu. KCR Dış Ticaret A.Ş. 2025 yılında yüzde 411 ihracat artışıyla 49 milyon 128 bin dolardan 251 milyon 83 bin dolara fırladı. TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde tam 515 sıra birden yükselerek adını 120. sıraya yazdırdı.

Denizli'den en çok ihracat yapan üçüncü firma olan Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 yılında ihracatı yüzde 26 artırarak 196,5 milyon dolardan 247,3 milyon dolara taşıdı. Türkiye genelinde de 15 sıra yükselerek 125. Basamağın yeni sahibi oldu.

Balıkesir'in ihracat şampiyonu 2025 yılında da Balıkesir Elektro Mekanik San. A.Ş. oldu. Firma 2025 yılında ihracatını yüzde 19,2 yükselterek 400 milyon 140 bin dolara çıkardı. Balıkesir Elektro Mekanik San. A.Ş. bu performansıyla TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde 5 basamak birden yükselerek 63. sıraya çıktı.

Balıkesir'den en çok ihracat yapan ikinci firma listeye bu yıl 426. Sıradan güçlü bir giriş yapan BEST Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. oldu. GESBEY Enerji Türbini Kule Üretimi San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir'den en çok ihracat yapan üçüncü firma olurken, Türkiye genelinde 555. Sıraya adını yazdırdı.

Aydın'ın ihracat şampiyonu geçen yıl olduğu gibi bu yılda Peninsula Tours Turizm Seyahat Org. Tic. ve San. Ltd. Şti. firması oldu. Firmanın ihracatı yüzde 67,2'lik artışla 204 milyon 385 bin dolardan 341 milyon 784 bin dolara yükselirken Türkiye geneli sıralamada da 55 sıra yükselişle 79. Basamağın yeni sahibi oldu. Aydın ihracatında ikinci ve üçüncü sıralarda adlarının açıklanmasını istemeyen firmalar yer aldı.

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE İLK ÜÇ MUĞLA'DAN

Türkiye'nin su ürünleri üretim ve ihracatında lider olan Muğla, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde de bu sektördeki güçlü tarafını ortaya koydu.

TİM ilk 1000 listesine 3 firmayla giren Muğla'nın 3 firması da su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründen oldu. KILIÇ Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. Muğla'nın ihracat şampiyonu olurken, Su ürünleri sektöründe de Türkiye birincisi oldu. Kılıç Deniz, 2024 yılındaki 342,7 milyon dolar olan ihracat rakamını 2025 yılında yüzde 19,2 geliştirerek 408 milyon 351 bin dolara taşıdı ve TİM ilk 1000 listesinde 66. sıradan 5 sıra ilerleyerek 61. sıraya yükseldi.

Muğla merkezli GÜMÜŞDOĞA Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. 392 milyon 871 bin dolarlık ihracat tutarıyla 2025 yılında Muğla'nın en çok ihracat yapan ikinci firması olurken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe de Türkiye ikinciliği mutluluğu yaşadı. Gümüşdoğa genel sıralamada da 14 basamak çıktı ve 65. Basamağın yeni sahibi oldu.

Muğla merkezli NOORDZEE Su Ürünleri İhracatı Sanayi ve Ticaret A.Ş. hem Muğla'dan en çok ihracat yapan, hem de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe en çok ihracat yapan üçüncü firma olarak listede yer aldı. 157 milyon 445 bin dolarlık ihracat yapan NOORDZEE, genel sıralamada 19 sıra yükselerek 200. Sıraya yerleşti.

Uşak, TİM ilk 1000 İhracatçı Listesinde BALTA Orient Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve GEDİK Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilirken, Kütahya'dan listeye giren 3 firmadan Vig Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kütahya'dan en çok ihracat yapan firma oldu. Diğer iki firma isimlerinin açıklanmamasını tercih etti.

Ege Bölgesi'nin 160 firmayla TİM ilk 1000 Listesi'nde güçlü temsilini 2025 yılında da sürdürdüğüne vurgu yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, TİM ilk 1000 ihracatçı listesinde 160 firmayla ikinci büyük grup olarak yerlerini korumaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.