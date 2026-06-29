Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında hibe başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu. Başvurular, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında yürütülen hibe desteklerine ilişkin başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kırsal alanda yatırım yapmak ve üretime katkı sağlamak isteyen yatırımcılar için ek süre tanındığı bildirildi.

Açıklamaya göre, daha önce sona ermesi planlanan Kırsal Kalkınma Yatırım Programı hibe başvuruları, 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretimi artırmak amacıyla yürütülen programdan yararlanmak isteyenlerin başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerektiğini belirtti.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru işlemlerinin, Bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırım Programı internet portalı üzerinden gerçekleştirilebileceği ifade edildi.