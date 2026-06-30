Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Erciyes A.Ş., Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde Ankara'da düzenlenen tanıtım programı kapsamında Orta Asya'dan gelen 31 tur operatörü temsilcisine Erciyes'in dört mevsim turizm potansiyelini tanıttı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla turizm yatırımlarını her geçen gün daha da güçlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'i uluslararası turizm pazarlarında tanıtmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) koordinasyonunda gerçekleştirilen tanıtım programı çerçevesinde Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen 31 tur operatörü temsilcisi, 22-27 Haziran tarihleri arasında Türkiye'nin termal ve kültür turizmi destinasyonlarını ziyaret etti.

Program kapsamında Ankara'daki InterContinental Grand Ankara Hotel'de düzenlenen B2B iş geliştirme toplantısında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki Erciyes A.Ş. yetkilileri tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri ve Erciyes'in sahip olduğu güçlü turizm altyapısı ile yatırım potansiyeli uluslararası sektör temsilcilerine kapsamlı şekilde tanıtıldı.

Sunumlarda, Erciyes Master Planı doğrultusunda hayata geçirilen yatırımlar, son teknolojiyle donatılmış mekanik tesisler, toplam 112 kilometre uzunluğundaki kayak pistleri, yurt içi ve yurt dışından kolay ulaşım imkânları ile Kapadokya'ya olan yakınlık sayesinde sunulan destinasyon avantajları katılımcılarla paylaşıldı.

Erciyes'in yalnızca kış turizminin değil, dört mevsim spor ve doğa turizminin de önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekilen tanıtımda, 1.850 metre rakımda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin sunduğu imkânlar ayrıntılı şekilde anlatıldı. FIFA standartlarındaki futbol sahaları, olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonları, bisiklet ve yürüyüş parkurları ile sporcu konaklama tesislerinin uluslararası kamp organizasyonları açısından taşıdığı avantajlar vurgulandı.

Gerçekleştirilen programla, Kayseri'nin kültür ve spor turizmi potansiyelinin Orta Asya pazarında daha etkin tanıtılması, bölgedeki tur operatörleriyle yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve Erciyes'in uluslararası turizm ağındaki konumunun daha da güçlendirilmesi hedeflendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'in sahip olduğu doğal, sportif ve turistik değerleri uluslararası platformlarda tanıtmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek, şehrin turizmden aldığı payı artırmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor.