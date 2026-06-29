Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2025 yılında gerçekleştirdiği 3.9 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı araştırmasına göre en çok mal ihracatı gerçekleştiren ikinci şirketi oldu.

SAKARYA (İGFA) - Toyota'nın Avrupa'daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan ve Sakarya Fabrikası'nda ürettiği Toyota C-HR ve Corolla modellerini dünyanın dört bir yanına ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Türkiye'nin ihracatına değer katmayı sürdürüyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması 2025' sonuçlarına göre, gerçekleştirdiği 3.9 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla mal ihracatı yapan ikinci şirketi oldu.

Güçlü üretim altyapısı, hibrit teknolojilerindeki uzmanlığı, yüksek kalite standartları ve ihracat odaklı üretim anlayışıyla öne çıkan TMMT, 'İhracatın Şampiyonları' ödül töreninde elde ettiği bu başarıyla Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasındaki yerini güçlendirdi. TMMT bu başarının yanı sıra Türk otomotiv sanayiinin küresel rekabet gücüne ve yüksek katma değerli üretim kapasitesine de önemli katkı sağlıyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Murat Bülbül, 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması 2025' ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, Toyota'nın küresel üretim ağı içerisinde Türkiye'nin stratejik öneminin her geçen yıl daha da arttığını vurguladı. Bülbül, 'Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak, sürdürülebilir başarımızın arkasında insan odaklı yaklaşımımız, ileri teknoloji yatırımlarımız ve yüksek kaliteye dayalı köklü üretim felsefemiz bulunuyor. Üretime başladığımız ilk günden bu yana üstün kalitede ve güvenilir otomobiller üretme anlayışıyla hareket ediyoruz. Toyota'nın küresel üretim ağındaki stratejik konumumuzu güçlendirirken ülkemiz ekonomisine, ihracatına ve otomotiv sanayisinin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz' dedi.

Türkiye'de ürettiği Toyota C-HR ve Corolla modellerini beş kıtada 100'den fazla ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, sahip olduğu mühendislik gücü, üretim kabiliyeti ve yüksek kalite standartlarıyla dünya pazarlarında güçlü bir konuma sahip bulunuyor.

'HİBRİT TEKNOLOJİSİNDEKİ ÖNCÜLÜĞÜMÜZÜ SÜRDÜRÜYORUZ'

Küresel otomotiv sektörünün elektrifikasyon, sürdürülebilirlik ve yeni mobilite teknolojileri doğrultusunda dönüşümünü sürdürdüğünü belirten Murat Bülbül, Toyota'nın çoklu mobilite yaklaşımı doğrultusunda farklı teknolojilere yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi. Bülbül, Toyota C-HR ve Corolla modellerimizle dünya pazarlarının ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Hibrit teknolojisindeki deneyimimiz, yıllık 75 bin adet kapasiteli şarj edilebilir batarya üretim hattımız ve yüksek kalite standartlarımızla Toyota'nın Avrupa operasyonlarında önemli bir üretim merkezi konumundayız. Çalışanlarımızın teknik kabiliyet ve sahiplenmesi neticesinde elde ettiğimiz kazanım ve deneyimlerimizi diğer global Toyota fabrikaları ile de paylaşıyoruz' diye konuştu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak çevresel ve toplumsal sorumluluklarını uzun vadeli stratejisinin merkezinde konumlandırdıklarını belirten Bülbül, sözlerini şöyle tamamladı: 'Herkes İçin Mobilite', 'Herkes İçin Mutluluk' ve 'Geride Kimse Bırakılmayacak' vizyonlarımız doğrultusunda yalnızca üretime değil, topluma ve çevreye de değer yaratmaya odaklanıyoruz. Toyota Avrupa'nın 2040 karbon nötr hedefleriyle uyumlu olarak düşük emisyonlu teknolojiler, yenilenebilir enerji uygulamaları ve sürdürülebilir lojistik çözümlerine yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Güçlü üretim altyapımız, yetkin çalışanlarımız ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızla önümüzdeki dönemde de Türkiye'den dünyaya değer üretmeye devam edeceğiz.'

'KADIN ÇALIŞAN ORANIMIZ YÜZDE 3'TEN YÜZDE 19'A ULAŞTI'

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak son yıllarda kadın çalışan istihdamına önem ve öncelik verdiklerini belirten Bülbül, 'Fabrikamızda kadın çalışan istihdamını destekliyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamız çerçevesinde proseslerimizde iyileştirmeler yaparak herkesin rahatlıkla çalışabileceği bir işyeri oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki; 2022'de fabrika genelinde yüzde 3 olan kadın çalışan oranımız bugün yüzde 19'a ulaştı. Kadınların çok yönlü düşünme biçimlerinin ve getirdikleri farklı bakış açılarıyla Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak daha yenilikçi, daha güçlü ve daha kapsayıcı bir şirket oluyoruz' diye konuştu.