Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii'nde koşulacak olan organizasyon 27 Haziran Cumartesi günü, 15.00-18.30 saatleri arasındaki antrenman çıkışları ile başlayacak. 28 Haziran Pazar günü saat 10.00'da ilk çıkış ile devam edecek olan yarışta, sporcular 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez kat edecekler.

Bu yarış öncesi AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda; Kategori 1'de İlker Aktaş, Kategori 2'de Hilal Aslan, Kategori 3'te Metehan Güleç ve Kategori 4'te de Sinan Soylu lider durumda yer alıyor.