Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 2026 yılı yaz dönemi spor okulları kapsamında çocuk ve yetişkinlere yönelik 23 farklı branşta açacağı kurslar için kayıtlar 1 Temmuz'da başlıyor.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sporda toplumcu yaklaşım modeli doğrultusunda hayata geçirilen spor okulları, belediyenin en kapsamlı organizasyonları arasında yer alıyor.

Yaz dönemi programında futbol, voleybol ve basketbol gibi takım sporlarının yanı sıra tenis, badminton, squash ve masa tenisi gibi raket sporlarında da eğitimler verilecek. Programda ayrıca boks, kick boks, judo, karate ve minder güreşi gibi savunma sporları da yer alıyor.

Su sporları kapsamında yüzme ve su cimnastiği dersleri düzenlenirken, özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi gören pilates, zumba, aerobik, step, fitness ve cimnastik branşlarında da kurslar açılacak. Satranç ve oryantiring de yaz dönemi programındaki branşlar arasında bulunuyor.

Belediyenin kısa süre önce hizmete açtığı Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde başlayan okçuluk eğitimleri de yaz dönemi spor okulları kapsamında devam edecek. Kompleks, modern tesis altyapısıyla sporculara profesyonel bir çalışma ortamı sunuyor. Oryantiring ise doğa ve yön bulma becerilerini geliştirmesiyle özellikle gençler için alternatif bir spor dalı olarak öne çıkıyor.

Yaz dönemi spor okullarıyla çocukların erken yaşta sporla tanışması, yetişkinlerin ise düzenli fiziksel aktiviteye katılımının artırılması amaçlanıyor.

Kayıtlar spor.muratpasa-bld-gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilirken, aynı zamanda web sitesinde ders programları incelenebilecek ve online başvurular yapılabilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ise eğitimler 13 Temmuz'da başlayacak.