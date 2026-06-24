Yaz Spor Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. 5-18 yaş arası çocuklara yönelik olarak düzenlenen kurslar, 23 farklı spor branşında tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 29 Haziran Pazartesi günü açılış programının gerçekleştireceği spor okullarında, futboldan basketbola, voleyboldan, yüzmeye, tenisten atletizme kadar 23 farklı branş yer alacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı.

Bu yıl 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla düzenlenen kurslara, 5-18 yaş arası çocuklar ücretsiz kayıt yaptırabilecek.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kano, kürek, karate, kick boks, masa tenisi, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 23 farklı branşta eğitim verilecek. Yaz Spor Okulları'nın açılışı ise 29 Haziran Pazartesi günü Ekrem Karaberberoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Açılış programı saat 18.00'da başlayacak. Programa katılmak isteyen ailelerin bu tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.