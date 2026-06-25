2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 8. ayağı olan Acropol Rallisi'nde Türkiye'yi iki ekip temsil edecek.

İSTANBUL (İGFA) - 2025 yılında bu ralliyi hem WRC3 hem de Junior kategorilerinde birinci olarak tamamlayan Ali Türkkan-Oytun Albayrak, ilk WRC2 startını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) adına Ford Fiesta MKII ile alacak. 3 sezondur WRC Masters Cup klasmanında mücadele eden Uğur Soylu da, Mehmet Akif Yalçın ile GP Garage My Team adına Skoda Fabia RS direksiyonuna geçecek.

Dumanlı Hava Sahası TOSFED İstanbul Park'ta
Dumanlı Hava Sahası TOSFED İstanbul Park'ta
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25-28 Haziran tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleşecek zorlu ralli, 25 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da seyirci etabı ile başlayacak. Toplam uzunluğu 1165 kilometre olan mücadelede, Cuma 6, Cumartesi 6 ve Pazar günü de 4 özel etap geçilecek.

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