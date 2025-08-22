TOFAŞ Basketbol A Takım oyuncuları, Vald performans sistemleri ile 2025-2026 sezonu öncesi performans testinden geçti.BURSA (İGFA) - Yeni sezon hazırlıklarını Başantrenörümüz Emil Rajkovic yönetiminde yoğun bir şekilde sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi performans testinden geçti.

Sportopedi Sporcu Sağlığı Merkezi tarafından organize edilen, A Takım Atletik Performans Antrenörümüz Serdar Ergök ve A Takım Fizyoterapistimiz Recep Lokmaoğlu gözetiminde Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen ölçümlerde A Takım sporcularımız kas kuvveti, kas gücü ve dayanıklılığı ile saha performansına yönelik bir dizi teste katıldı.

Performans analizinin bilimle ölçüldüğü bu testler sonucunda sporcularımızın sakatlık risk analizi ve performansa yönelik eksiklikleri belirlenerek gerekli çalışma programı planlanacak.

VALD PERFORMANS SİSTEMLERİ NEDİR?

Vald cihazı, sporcuların ve bireylerin performansını, kuvvet dengesini, sakatlık risklerini ve rehabilitasyon sürecini değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Yapılan testlerle sporcuların kuvvet ve güç asimetrileri test edilir. Çıkan test sonuçları doğrultusunda sporcuya özel antrenman planlamaları buna göre şekillenir.