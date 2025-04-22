TOFAŞ U18 Genç Takımının da yer aldığı ve 22-27 Nisan tarihleri arasında Manisa’da gerçekleştirilecek 2025 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor.BURSA (İGFA) - Avrupa’nın önemli kulüplerinin 18 yaş altı takımlarının sahne aldığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (Youth BCL) 2024-2025 sezonu turnuvasında heyecan başlıyor. İlki TOFAŞ Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Bursa’da düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek organizasyon 22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında bir kez daha Türkiye’de, bu kez Manisa’nın ev sahipliğinde yapılacak.

Turnuvada Çekya’dan ERA Nymburk ve Sırbistan’dan Spartak Office Shoes ile birlikte D Grubu’nda yer alan TOFAŞ U18 Genç Takımı, organizasyondaki ilk maçını 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de Spartak ile oynayacak. Bursa ekibi gruptaki ikinci maçında ise 24 Nisan Perşembe günü saat 17.30’da ERA Nymburk ile kozlarını paylaşacak. Toplamda 8 farklı ülkeden 12 takımın katıldığı organizasyonda Türkiye’den de 4 takım (TOFAŞ, Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Manisa Basket) yer alıyor.

FİNAL MAÇI 27 NİSAN’DA

Turnuvanın yenilenen statüsüne göre 12 takım, her biri üçer takımdan oluşan dört gruba ayrılacak. Grup aşamasının ardından grup liderleri yarı finalde eşleşecek ve galip gelen iki takım finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar 5-8; üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise genel klasmanda 9-12 için mücadele edecek. 2025 Youth BCL’de şampiyon 27 Nisan 2025 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde tüm maçlar, BCL YouTube kanalı üzerinden yapılacak canlı yayınlarla dünya çapında izlenebilecek.

Fırat Yavuz başantrenörlüğündeki TOFAŞ U18 Genç Takımı 2025 Youth BCL kadrosu;

Yücel Çağın Başaran (2007), Emirhan Serbest (2007), Berkay Gönül (2007), Enes Akman (2007), Efe Baştaş (2008), Poyraz Paşaoğlu (2008), Kerem Çorumlular (2008), Selim Yalçın (2008), Alp Doruk Sancaklı (2008), Mustafa Soykan Bağadır (2008), Ercüment Akif Turan (2008), Halim Lebovci (2008), Alp Kerem Yücetürk (2008), Orkun Dayıoğlu (2008), Emir Karabulut (2009).