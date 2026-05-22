Türkiye'de 48 UR-GE ve HİSER projesiyle lider konumda bulunan BTSO, Ticaret Bakanlığı destekli zirvede iki ayrı 'İyi Uygulama Ödülü' kazandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), UR-GE ve Responsible® Destek Programları Zirvesi'nde iki ayrı 'İyi Uygulama Ödülü'ne layık görüldü. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel pazarda zorlaşan rekabet koşullarına rağmen Bursalı firmaların ihracatla büyümesi için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

BTSO'nun Bebe Çocuk Konfeksiyonu UR-GE Projesi, 2024 yılında Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen programla 'Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti' dalında ödül aldı. Otomotiv Yan Sanayi UR-GE Projesi ise 'İstihdam' kategorisinde ödüle değer görüldü. Ödülleri BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın elinden aldı.

'KÜRESEL YOLCULUKTA STRATEJİK BİR GÜÇ'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UR-GE projelerinin firmaların uluslararası pazarlara açılması açısından çok önemli bir model sunduğunu söyledi. Başkan Burkay, 'UR-GE projeleri, firmalarımızın hedef pazarlara daha hazırlıklı, daha güçlü ve daha planlı şekilde ulaşmasına imkan tanıyor. Bu çalışmalarla üyelerimiz, uluslararası alıcılarla doğrudan temas kuruyor, yeni iş birlikleri geliştiriyor ve ihracat kabiliyetlerini güçlendiriyor. Dünyaya açılan her firmamız, Bursa'nın üretim tecrübesini, kalite anlayışını ve girişimci ruhunu farklı coğrafyalara taşıyor. Bu nedenle UR-GE projelerimizi, kentimizin dış ticaret vizyonunu büyüten stratejik bir güç olarak görüyoruz.' diye konuştu.





UR-GE PROJELERİNDE LİDER KURUM

Başkan Burkay, BTSO'nun UR-GE projelerindeki deneyimiyle Türkiye'ye örnek çalışmalara imza attığını ifade ederek, 'BTSO olarak 48 ayrı UR-GE ve HİSER projemizle, oluşturduğumuz istihdamda Türkiye'nin bu alanda lider kurumu konumundayız. Bu birikim, üyelerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz etmemize ve sektörlerimize özel yol haritaları oluşturmamıza imkan sağlıyor. Aldığımız ödüller, Bursa iş dünyasının ortak akılla, dayanışmayla ve hedef odaklı çalışmayla neleri başarabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan tüm firmalarımızı, çalışma arkadaşlarımızı ve projelerimize katkı sunan paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Firmalarımızın küresel rekabet gücünü artıran ve ihracat yolculuğuna güç katan destekleri için Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve Bakanlığımızın değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum.' dedi.