TÜİK'in açıkladığı dış ticaret verilerine göre Türkiye'nin ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artarak 25,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 29,8 gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,9'a çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan 2026 yılı Nisan ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. Verilere göre ihracatta güçlü artış yaşanırken dış ticaret açığında dikkat çekici bir gerileme kaydedildi.

Genel ticaret sistemine göre Türkiye'nin ihracatı nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artarak 25 milyar 408 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 3,1 artışla 33 milyar 909 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA SERT DÜŞÜŞ

Nisan ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 azalarak 12,1 milyar dolardan 8,5 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 63,2'den yüzde 74,9'a yükseldi.

Ocak-nisan döneminde ise ihracat yüzde 3 artışla 88 milyar 665 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 artışla 125 milyar 803 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 7,3 artarak 37,1 milyar dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda ihracat nisan ayında yüzde 23,6 artarak 23 milyar 760 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 3,3 artışla 26 milyar 245 milyon dolar oldu.

Bu kapsamda enerji ve altın hariç dış ticaret açığı 2 milyar 486 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 90,5'e ulaştı.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ YİNE İMALAT SANAYİ

Nisan ayında toplam ihracatın yüzde 94,2'sini imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,2 olurken, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8'de kaldı.

İthalatta ise ara malları yüzde 71,1 ile en büyük payı aldı. Sermaye mallarının payı yüzde 13,8, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Nisan ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 113 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya takip etti.

İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 476 milyon dolar olurken, Rusya Federasyonu ikinci sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı nisan ayında yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yüksek teknolojili ürünlerin ithalattaki payı ise yüzde 11,7 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACATTA YÜKSELİŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 11,6 arttı. Aynı dönemde ithalat yüzde 3,5 azaldı.

Özel ticaret sistemine göre ise nisan ayında ihracat yüzde 23,5 artarak 23,3 milyar dolara yükselirken, dış ticaret açığı yüzde 22,9 geriledi.