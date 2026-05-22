TÜİK'in açıkladığı 2026 yılı ilk çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verilerine göre sanayi sektöründe istihdam düşerken, çalışanların toplam çalışma süresi azaldı. Buna karşın ücretler ve işgücü maliyetlerinde sert yükseliş devam etti.

ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı birinci çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri verilerini yayımladı. Veriler, özellikle sanayi sektöründe üretim ve istihdam tarafında yavaşlamaya işaret ederken, ücret ve işgücü maliyetlerinde güçlü artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.

Ancak sektör bazında bakıldığında sanayi tarafındaki düşüş dikkat çekti. Sanayi sektöründe istihdam yüzde 3,2 azalırken, inşaatta yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 artış kaydedildi.

Çeyreklik bazda toplam istihdam yüzde 0,2 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaatta yüzde 0,3 düşüş yaşandı. Ticaret-hizmet sektörleri ise yüzde 0,8 büyüdü.

ÇALIŞILAN SAATLERDE DÜŞÜŞ

Toplam çalışılan saat endeksi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi. Sanayi sektöründe düşüş yüzde 5,1'e ulaşırken, inşaat sektöründe yüzde 4,8 azalma görüldü. Ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,8 artış gerçekleşti.

Bir önceki çeyreğe göre toplam çalışılan saat endeksi yüzde 0,7 düştü. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 4,8 gerileme yaşandı.

ÜCRETLERDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

TÜİK verilerine göre brüt ücret-maaş endeksi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 37 arttı. En yüksek artış yüzde 39 ile ticaret-hizmet sektörlerinde görüldü. Sanayide ücret artışı yüzde 34,7, inşaatta ise yüzde 33,5 oldu.

Çeyreklik bazda ise brüt ücret-maaş endeksi yüzde 10,3 yükseldi.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık bazda yüzde 41,4 artış gösterdi. Sanayi sektöründe bu oran yüzde 43'e ulaşırken, inşaatta yüzde 42,3, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 40,3 olarak gerçekleşti.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 39,4 artarken, kazanç dışı işgücü maliyetlerindeki yükseliş yüzde 51,4'e çıktı. Çeyreklik bazda da işgücü maliyetlerindeki yükseliş dikkat çekti. Saatlik işgücü maliyeti yüzde 12,5, saatlik kazanç endeksi yüzde 11,1, saatlik kazanç dışı maliyet endeksi ise yüzde 19,5 arttı.