ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Responsible® Sorumluluk ve Uluslararası Rekabet Zirvesi'nde iş dünyası ve uluslararası paydaşlarla bir araya geldi. Zirvede yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve uluslararası rekabetçilik gibi başlıkların ele alındığını belirten Bolat, küresel ticaretin yeni dönemine uyum sürecinin hızlandığını ifade etti.

Bakan Bolat, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, döngüsel ekonomi ve dijital ürün pasaportu gibi uygulamaların üretimden ihracata tüm süreçleri dönüştürdüğünü, Türkiye'nin bu süreci yalnızca bir uyum değil aynı zamanda bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretim, yatırım ve ihracat odaklı bir vizyonla hareket ettiklerini belirten Bakan Bolat, ihracatçılara yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde güçlü destekler sağlandığını kaydetti.

Responsible® Programı, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi ve UR-GE destekleriyle firmaların sürdürülebilir üretim kapasitesinin artırıldığını ifade eden Bolat, bu sayede Türkiye markasının küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma taşındığını vurguladı. Zirvede ayrıca Responsible® Programı kapsamında sürdürülebilirlik alanında başarı elde eden firmalara ve UR-GE projeleriyle öne çıkan iş birliği kuruluşlarına ödüller verildi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin çevreye duyarlı, teknolojik dönüşümünü tamamlamış ve rekabet gücü yüksek bir ekonomi hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.