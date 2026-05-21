Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin Kurban Bayramı öncesine çekildiğini açıkladı. Ödemeler 26 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ödemelerini daha erken alabilmesi amacıyla bazı destek ödemelerinin öne çekildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, normal şartlarda 5 Haziran'da yapılması planlanan İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin 26 Mayıs tarihinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Aynı tarihte Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerinin de gerçekleştirileceği bildirildi. Ödemelerin, sistemde banka hesap bilgisi bulunan vatandaşlara bankalar aracılığıyla, hesap bilgisi bulunmayanlara ise PTT üzerinden yapılacağını duyuran Bakan Işıkhan, bayram öncesi yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların ekonomik açıdan rahatlamasının hedeflendiğini bildirdi.