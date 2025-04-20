Tofaş Basketbol Takımı, ligin 26. haftasında deplasmanda Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak. 21 Nisan Pazartesi günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’dabaşlayacak ve BeIN SPORTS 5’ten canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 26. hafta karşılaşmasındaTOFAŞ, deplasmanda Türk Telekom’a konuk oluyor. Ligde 16 galibiyet-9 mağlubiyeti bulunan ve normal sezonu ilk 4 içerisinde tamamlamayıhedefleyen Mavi Yeşilliler, oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı. Ankara deplasmanından galibiyetle dönmek isteyen Bursa ekibinde sakatlığı bulunan Tolga Geçim karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde 11 galibiyet-14 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom ise geçen hafta sahasında Mersin Spor’u 94-80 yenmeyi başarmıştı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan maçtan ise TOFAŞ parkeden 93-82 galip ayrılmıştı.

21 Nisan Pazartesi günü Ankara Spor Salonu’nda oynanacak 26. hafta mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Bein Sports 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 27 Nisan Pazar günü sahasında Mersin Spor ile oynayacak. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki bu maç ise saat 15.30’da başlayacak.