Bornova Belediyesi, Doğanlar Sahası ilçe genelindeki 4 halı sahayı tribünlerinden zeminlerine kadar baştan aşağı yeniledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova'da spor altyapısını güçlendirmek ve çocukların daha sağlıklı alanlarda spor yapmasını sağlamak amacıyla başlatılan büyük yenileme hareketi meyvelerini veriyor. Bornova Belediyesi Fen İşleri ile Spor İşleri müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla, ilçedeki spor tesisleri modern bir görünüme kavuşturuldu. Amatör kulüplerin ve mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı tesislerdeki dönüşüm, Bornovalı sporseverlerden tam not aldı.

Sosyal medyadan gelen velilerin talebi karşılık buldu

Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi 909 Sokak'ta bulunan ve deforme olan halı saha tamamen yenilendi. Sahadaki incelemeleri sırasında çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak olan Başkan Ömer Eşki, bu sahanın kendileri için özel bir önemi olduğunu vurguladı. Velilerin sosyal medya üzerinden organize bir şekilde kendilerine ulaşarak tamirat talebinde bulunduğunu belirten Eşki, halkın sesine kulak vererek söz verdikleri yatırımı hızla tamamladıklarını ifade etti.

Amatör futbolun kalbine ve mahallelere büyük dokunuş

Bornova Belediyesi, yatırım zincirinde sadece mahalle sahalarını değil, profesyonel ve amatör müsabakalara ev sahipliği yapan büyük tesisleri de unutmadı. Doğanlar Sahası'nın tribünleri, soyunma odaları, zemini ve çevre tel örgüleri bütünüyle elden geçirildi. Bunun yanı sıra Büyük Park, Yeşilçam ve Yunus Emre mahallelerindeki halı sahalar da zemininden ışıklandırmasına kadar modern standartlara ulaştırıldı.

Başkan Eşki:'Şimdi ikinci plana geçiyoruz'

Yenilenen tesislerde ilgili bürokratlar ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şöyle konuştu:

'Atatürk Mahallesi, 909 Sokak'taki halı sahadayız. Burası bizim için özel bir yer. Her yaptığımız işin altına organize bir şekilde, burada çocukları top oynayan veliler, 'Lütfen 909 Sokak'taki halı sahanın tamiratını yapın.' diye yazıyorlardı. Bugün artık o tamiratı bitirip vatandaşların hizmetine sunduğumuz için çok mutluyuz.

Bornova Büyük Park'taki, Yeşilçam'daki ve Yunus Emre'deki halı sahayla beraber 4 halı sahamızı ve Doğanlar Stadı ile beraber sporla ilgili tüm tamiratları, tadilatları bitirdik. Şimdi ikinci plana geçiyoruz. Arkadaşlarımızın emeğinden dolayı kendilerine teşekkür ederim; spor müdürümüz, fen işleri müdürümüz ve fen işlerindeki mühendis arkadaşımız... Çok yakında Altındağ'da, Pınarbaşı'nda ve Kızılay'da hem yeni halı sahalar inşa edecek hem de ihtiyaç duyulan halı sahaların tadilatlarını yapacağız. Bu, bizim için de çok mutluluk veren bir şey. Vatandaşlarımızın da mutlu olacağını düşünüyoruz. Burada müdürlerle ve muhtarlarla ilk maçımızı yapacağız.'

Altındağ, Pınarbaşı ve Kızılay Mahallelerine yeni tesis müjdesi

İlk etap yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Bornova'da spor yatırımlarının ikinci fazı resmen başladı. Başkan Eşki, spora erişimi olmayan tek bir mahalle bırakmamak adına çalışmaların kesintisiz süreceğini belirtti. Çok yakında Altındağ, Pınarbaşı ve Kızılay mahallelerinde hem mevcut tesislerin bakım ve onarımları yapılacak hem de gençlerin sporla buluşacağı yepyeni halı sahaların temelleri atılacak.