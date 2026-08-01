Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 24 ülkeden 433 seçkin sporcu adeta minderin tozunu atıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Valiliği iş birliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, 24 ülkeden 433 sporcuyu ata sporumuzun ortak değerinde Kocaeli'de buluşturdu. Üç gün boyunca dostluğun, centilmenliğin ve mücadelenin adresi olacak Kocaeli, serbest ve grekoromen stilin seçkin sporcularını ağırlayacak.

FARKLI BAYRAKLAR AYNI MİNDERDE

'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda düzenlediği Uluslararası Güreş Turnuvası ile farklı bayrakları aynı minderde buluşturan Büyükşehir Belediyesi bir kez daha uluslararası spor organizasyonlarının güçlü adreslerinden biri olduğunu gösteriyor. Türk güreşinin iki büyük efsanesinin mirasını yaşatan anlamlı organizasyonda ilk gün geride kalırken, minderde birbirinden heyecanlı ve çekişmeli müsabakalar gerçekleştirildi.

DEV TURVUVADA İLK GÜN TAMAMLANDI

Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 8 kategoride müsabakalar gerçekleştirildi. 57-70-86-125 kilo serbest ve 55-67-82-130 grekoromen stilde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular kıyasıya rekabete tutuştu. Kategorilerinde dereceye giren güreşçilere madalya ve ödülleri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile Güreş Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.