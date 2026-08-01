Osmangazi Belediyesporlu sporcular, Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile mücadele verecek.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocuları, uluslararası arenada Türk bayrağını gururla dalgalandırmak için tatamiye çıkıyor. 1-2 Ağustos tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek Osmangazi Belediyesporlu sporcular Settar Karaca ve Muhammet Çağrı Bilecan, Judo Milli Takımı kadrosunda yer alarak hem Türkiye'yi temsil edecek.

Balkan coğrafyasının prestijli judo organizasyonları arasında gösterilen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda, farklı ülkelerden milli sporcular madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Settar Karaca erkekler -81 kilogram, Muhammet Çağrı Bilecan ise erkekler -90 kilogram kategorisinde mindere çıkacak. Milli forma altında mücadele edecek iki sporcu, ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edebilmek ve kürsüde yer alabilmek için ter dökecek.