Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü güreşçileri, Türk güreşinin efsane isimleri Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge'nin adına düzenlenen Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nda 24 ülkenin sporcuları ile mindere çıkıyor. Mavi-Beyazlı güreşçiler, rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyerek ilk günü 2 bronz madalya ile tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü'nün başarılı güreşçileri, Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nda mindere çıkarak madalya mücadelesi veriyor. Uluslararası organizasyonda ortaya koydukları azim, disiplin ve mücadele ruhuyla hem kulüplerini hem de Kocaeli'yi başarıyla temsil eden mavi-beyazlı güreşçiler, 24 ülkeden gelen güçlü rakipleri karşısında sergiledikleri performansla dikkatleri üstüne çekti.

TÜM SIKLETLERDE MADALYA HEDEFİ

Organizasyonun ilk gününde ağır sıklette 125 kiloda Adil Mısırcı, İlhan Yağan ve Yahya Ensar Başdemir, 86 kiloda Ahmet Yağan, 70 kiloda Ferhat Kılıç ve 57 kiloda ise Yusuf Demir Kağıtspor formasıyla mindere çıktı. Farklı sıkletlerde mücadele eden sporcular, gerek teknik becerileri gerekse mücadeleci kimlikleri ve azimli performanslarıyla turnuvada dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

MÜCADELE RUHUYLA ÖRNEK OLDULAR

Her müsabakada son ana kadar mücadeleyi elden bırakmayan Kağıtsporlu güreşler, teknik becerileri, fiziksel dayanıklılıkları ve kazanma arzularıyla kulüplerinin uluslararası alandaki başarısına katkı sunarken, Kocaeli'nin güreşteki güçlü altyapısını ve sporcu yetiştirme vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KAĞITSPOR'DAN 2 BRONZ MADALYA

Gün boyu süren zorlu müsabakaların ardından bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanan Kağıtspor'un iki başarılı güreşçisi, rakipleri karşısında ortaya koydukları etkili performansla galibiyete uzandı. 70 kilogramda mücadele eden Ferhat Kılıç ve 86 kilogramda mindere çıkan Ahmet Yağan bronz madalya mücadelesinden galibiyetle ayrılarak madalya sahibi oldu. Böylelikle Kağıtspor, organizasyonun ilk gününü iki bronz madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.