Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’ndan gümüş madalyayla dönen mili gururumuz Yasemin Adar Yiğit’i makamında ağırladı.Slovakya’da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya kazanan Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar Yiğit yuvasına döndü. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün olimpiyat sporcusu Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı makamında ziyaret etti. Balıkesir Güreş İl Temsilcisi olan eşi Erdem Yiğit’in de yer aldığı ziyarette Balıkesir’in gururu Yasemin Adar Yiğit, Başkan Akın’a ay yıldızlı tişört hediye etti. Genç sporcunun spora kattığı değerin önemine değinen Başkan Akın, “Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’umuzun olimpiyat sporcusu, milli gururumuz, Yasemin Adar Yiğit ve Balıkesir Güreş İl Temsilcisi olan kıymetli eşi Erdem Yiğit ziyaretimize geldi. Yasemin kardeşime sporda ülkemize ve kentimize kattığı değerler için teşekkür ediyorum. Hediyesi Ay Yıldızlı tişörtü de hep saklayacağım.” dedi.

“BİRÇOK SPORCUYA İLHAM VERDİ”

Dünya çapında sayısız başarıya imza atan ve Slovakya’daki son karşılaşmasının ardından mindere veda eden Yiğit’i spora kattığı değerden dolayı kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’de doğup bu topraklarda büyüyen 17 yaşında başladığı kariyerinde ‘İlklerin Kadını’ olarak kendisini sadece Türkiye’ye değil dünyaya kanıtlayan Türkiye’de kadınlar serbest stilde ilk Dünya Güreş Şampiyonu, toplamda 2 kez Dünya Şampiyonluğu, 7 kez Avrupa Şampiyonluğu, 2020 Tokyo Olimpiyatları Bronz Madalya, 2 kez Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu ve sayısız yerel ve ulusal çapta başarılar kazanan Yasemin Adar Yiğit, kulübümüzde ve Türk kadın güreşinde unutulmaz izler bıraktı.Birçok sporcuya rol model oldu, eğitti, ilham verdi. Minderleri bıraktı, ama daha gidilecek çok yolumuz var. O bizim yaşayan efsanemiz.” ifadelerini kullandı.

“BAYRAĞIMIZA BAKARKEN KALBİMDE YEŞEREN GURUR, BENİM EN KIYMETLİ ZAFERİM”

Şampiyonluk yolunda her zaman destek veren Başkan Akın’a ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor kulübüne destekleri için teşekkür eden milli sporcu Yiğit, “Dile kolay, tam 14 yıllık bir serüven sona erdi. Rabbime sonsuz hamdolsun; tertemiz, onurlu ve gurur dolu bir kariyeri sonlandırmak nasip oldu. Sporcu olmak; hem bedenen hem ruhen sınandığınız çetin bir yolculuktur. Bu yolun tatili, molası yoktur. Hep hazır olmalı, bedeninle ve ruhunla savaşacağını bilmelisin. Minder biter, müsabaka biter… Ama hayattaki mücadele hep devam eder. İşte gerçek şampiyonluk oradadır. İşin sırrı vazgeçmeyi unutmaktır. Ben yenile yenile yenmeyi, yenilgilerimden ders alıp daha çok çalışarak şampiyon olmayı öğrendim. Tam dört kez zirvenin bir basamak gerisinde kaldım: iki Avrupa, iki Dünya Şampiyonası finali.Madalyalarım gümüştü belki ama mücadelem hep altındı. Bugün geldiğim uzun yolun sonunda bayrağımıza bakarken kalbimde yeşeren gurur, bu yüzden benim en kıymetli zaferimdir.” dedi.

“TÜM BİLGİ VE BİRİKİMİMLE YENİ ŞAMPİYONLARIN YANINDA OLACAĞIM”

Türk kadın güreşinin ilk sayfalarına ismini yazan milli sporcu, “Şimdi o defteri en güzel hikâyelerle doldurma sırası yeni şampiyonlarda. Nice emek, nice hayal, nice başarı o sayfalarda yerini bulacak. Ben de tüm bilgi ve birikimimle onların yanında olarak bayrağımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Başta aileme, eşime… Başkanımız Ahmet Akın’a, kulübüme, ilk antrenörümden milli takımdaki tüm hocalarıma, kulüplerime, takım arkadaşlarıma, sponsorlarıma, minderde terimizin birbirine karıştığı tüm dostlarıma, kadın güreşine emek veren herkese yürekten teşekkür ederim.” diye konuştu.