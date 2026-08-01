Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türk güreşinin efsane isimleri Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge anısına düzenlediği 'Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası', 24 ülkeden 433 sporcunun katılımıyla Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı. Dünya güreş takviminin önemli duraklarından biri olan organizasyon, 3 gün boyunca serbest ve grekoromen stilin seçkin sporcularını Kocaeli'de ağırlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda düzenlediği ve desteklediği organizasyonlarla kentin spor kültürünü ve marka değerini yükseltmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası', Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda start aldı. Türk güreşinin efsane isimlerinin anısına düzenlenen turnuvada 24 ülkeden 433 sporcu minderin tozunu atacak.

AKGÜL VE KAYAALP'DEN MÜSABAKALARA YAKIN TAKİP

Rıza Kayaalp, Recep Kara ve Ahmet Taşçı gibi Türk güreşinin önemli isimlerinin onur konuğu olduğu dev organizasyon; 57-70-86-125 kilo serbest ve 55-67-82-130 grekoromen müsabakaları ile başladı. Sporcular minderde kıyasıya rekabete tutuşurken, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de protokolde yerlerini alarak müsabakaları yakından takip etti.

ULUSLARARASI SPORUN BULUŞMA NOKTASI

Ata sporumuz güreşin efsane isimleri Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge'nin aziz hatırasını yaşatan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'yi uluslararası sporun önemli buluşma noktalarından biri haline getirdi. 31 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli'nin spor organizasyonları merkezi kimliğini güçlendirmek ve Türk güreşinin uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 'Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası', Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koyacak.