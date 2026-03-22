TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. haftasında evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ne 88-93'lük skorla mağlup oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 23. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni konuk etti.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Tolga Geçim, Hugo Besson, Sadık Emir Kabaca, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Hugo Besson ile buldu. Sadık Kabaca ve Marek Blazevic'in sayılarıyla 2.30'da 10-2 öne geçen Mavi Yeşilliler, rakip sayıları karşısında Alex Perez, Hugo Besson ve Furkan Korkmaz ile skor üretirken, ilk çeyrek 24-21 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyoda 5-0'lık seri ile başlayan Denizli temsilcisi 24-26 öne geçerken, bu seriye Lynn Kidd'in basketi son verdi. Hugo Besson ve Furkan Korkmaz'ın sayıları sonrası Merkezefendi 15. dakikada 9 sayılık fark (30-39) yakalarken, Tolga Geçim'in üçlüğü sonrası Hugo Besson ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla arayı kapatan TOFAŞ Basketbol Takımı, Sadık Emir Kabaca'nın basketiyle 17. dakikada durumu 41-43'e getirdi. Çeyrek sonunda Tolga Geçim ve Hugo Besson'un üçlükleriyle 47-46 öne geçen Mavi Yeşililer, soyunma odasına 47-48 geride girdi.

Üçüncü periyodun başında Lynn Kidd, Alex Perez ve Marek Blazevic'in sayılarıyla (49-51'den sonra) 7-0'lık seri bularak 56-51 öne geçen TOFAŞ, rakip sayılarına engel olamayınca 25.30'da durum 56-56'ya geldi. Rakip sayıları karşısında Alex Perez ve Lynn Kidd ile karşılık veren Bursa temsilcisi, 28. dakikada skoru 62-62'ye getirirken, çeyrek sonunda Ömercan İlyasoğlu'nun üçlüğüne Sadık Kabaca ile yanıt veren TOFAŞ, son çeyreğe 65-65 eşitlikle girdi.

Dördüncü periyodun başında 9-0'lık seri bulan Yukatel Merkezefendi Belediye 32. dakika sonunda 65-74 üstünlük sağlarken, bu seriye Hugo Besson'un serbest atış sayıları son verdi. Bitime 5.18 kala fark 12'ye (69-81) çıkarken, Tolga Geçim ve Sadık Kabaca'nın basketleri bitime 4.20 kala farkı 9'a (74-83) indirse de Zoriks'in üçlüğü farkı yeniden 12'ye getirdi: 74-86. Alex Perez'in serbest atış sayıları sonrası Marek Blazevic'in üçlüğü son 2 dakikaya girerken skoru 80-86'ya getirirken, kalan bölümde geri dönüşünü sürdüremeyen TOFAŞ parkeden 88-93 mağlup ayrıldı.

Merkezefendi karşısında TOFAŞ'ta Hugo Besson 24 sayı; Alex Perez 17 sayı; Sadık Kabaca 13 sayı; Lynn Kidd 10 sayı; Furkan Korkmaz 9 sayı ve Tolga Geçim 8 sayıyla oynarken, sakatlığı bulunan Yiğitcan Saybir bu karşılaşmada da forma giyemedi.

Bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetine imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını 29 Mart Pazar günü deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak 24. hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak.