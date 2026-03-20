İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 'spor başkenti İzmir' hedefi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla okullara yönelik spor malzemesi desteği sürüyor. Metropoldeki okulların beden eğitimi öğretmenleri ve yöneticileri, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na gelerek malzemelerini teslim alıyor. Merkeze uzak ilçelerdeki okullara ise spor malzemeleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

'Çocukların mutluluğu bizim için çok önemli'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Cemre Güngör, dağıtımlar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: 'Şu anda metropole uzak bölgelerdeyiz. Merkezimize gelemeyen okullarımıza ve öğretmenlerimize bu şekilde destek oluyor, malzemelerini ulaştırıyoruz' dedi. Spor malzemeleri arasında branş toplarının yanı sıra akıl oyunları ve satranç takımları da bulunduğunu belirten Güngör, 'Başkanımızın önderliğinde bu hizmeti yürütmekten memnuniyet duyuyoruz. Öğretmenler ve veliler de çok memnun olduklarını dile getiriyor. Çocukların mutluluğu bizim için çok önemli. Onların gözlerindeki gülümsemeyi görmek, bize sarılmaları, bu işi daha büyük bir motivasyonla yapmamızı sağlıyor' dedi.

'İyi ki Büyükşehir Belediyesi var'

Menemen'de faaliyet gösteren Sabahat Akşiray Üçüncü Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu Aile Birliği Başkanı Saliha Akay, Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek 'Spor malzemelerini buraya kadar getirdiler, öncelikle onun için teşekkür ederiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi sadece spor malzemesi değil, çocuklarımıza bedelsiz ulaşım imkanı, yemek imkanı da sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi hep bizim yanımızda. Çok teşekkür ederiz. Spor malzemeleri de bizim çocuklarımızın olmazsa olmazı. Spor, çocuklar için bir terapi işlevi görebiliyor. Dolayısıyla çok anlamlı, çok güzel bir uygulama. İyi ki Büyükşehir Belediyesi var' dedi.

30 ilçedeki 1500 okul faydalanacak

İzmir'in 30 ilçesindeki 1500 okula, çocukların sporla buluşması için 31 milyon TL'yi aşan spor malzemesi desteği sunulacak. Okullarda verilen spor malzemesi desteği; futbol topu, voleybol topu, basketbol topu, badminton raketi, badminton topu, atlama ipi, antrenman yeleği, hentbol topu, masa tenisi masası, masa tenisi filesi, masa tenisi topu, masa tenisi raketi, voleybol filesi, basketbol filesi, hentbol kale filesi, işaret çanağı, delikli huni, futsal topu, satranç takımı, badminton filesi, bocce takımı, dart, çember (hulolop), forma şort, yapışkanlı hedefe top atma, bowling seti içeriğinden oluşuyor.