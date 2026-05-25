Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Derince'de Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'nin inşası için 2 Haziran'da ihale düzenleyecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de spora ve sporcuya hem etkinlik hem de tesisleşme anlamında önemli katkılar sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan mevcut spor tesislerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirirken diğer yandan da yeni spor tesislerini kente kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Derince Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'nin inşası için 2 Haziran Salı günü ihale düzenlenecek.

KOCAELİ, SPORDA ÇAĞ ATLADI

Kocaeli genelinde inşa ettiği spor tesisleri ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı sağlayan sporculara önemli bir altyapı desteği sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanda birçok dev spor tesislerini hizmete sundu. 2019 yılından bu yana 25 spor kompleksi ve tesisi gençlerin, amatör ve profesyonel sporcuların kullanımına sunan Büyükşehir, 25 spor kompleksi ve tesis için şuana kadar toplamda 327 milyon 452 bin TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

43 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

2 Haziran Salı günü Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda saat 15.00'te yapılacak 'Derince Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi' ihalesinde teklifler EKAP üzerinden alınacak. İhale sonrası imzalanacak sözleşmeden sonra 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak. 365 takvim gününde tamamlanması planlanan Derince Sporcu Gençlik Merkezi, Yenikent Mahallesi'nde 43 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek. Merkez, 2 bin 200 metrekare alan büyüklüğüne sahip olacak.

SPORCU GENÇLİK MERKEZİ'NDE YOK YOK

Derince ilçesinde sporla ilgilenen vatandaşların ve özellikle gençler için hayata geçirilecek olan Sporcu Gençlik Merkezi'nde 'Fitness Salonu', 'Toplantı Seminer Salonu', 'Spor Salonu', 'Soyunma Odaları', 'İdari Ofisler', 'Eğitmen Odası', 'Psikolog', 'Diyetisyen', 'Fizyoterapist Odası', 'Kütüphane' ve 'Bilişim Odası' yer alacak.

68X105 METRE 2 ADET SENTETİK ÇİM SAHA

Birçok sosyal mekânı içinde barındıracak olan merkezin içerisinde geniş imkanları ve kapasitesi ile sahalar da yer alacak. Proje kapsamında 68x105 metre ölçülerinde iki adet sentetik çim saha inşa edilecek. Bir adet 45x90 metre ölçülerinde sentetik çim sahasının da yer alacağı merkezde ayrıca 18x38 metre uzunluklarında sentetik çimden kaleci antrenman sahası da sporcuların hizmetine sunulacak.