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TOFAŞ – Karşıyaka maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi ise saat 10.00’dan itibaren bilet satışları için açık olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, normal sezonun son hafta karşılaşmasında 17 Mayıs Cumartesi günü Karşıyaka’yı ağırlayacak. BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı’nın ligin 30. haftasında sahasında Karşıyaka ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.