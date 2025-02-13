TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Mersin Spor’a karşı son bölümde öne geçme şansını değerlendiremeyince parkeden 101-95 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.BURSA (İGFA) - TOFAŞ, ING Türkiye Kupası 2025 çeyrek final mücadelesinde Mersin Spor ile Mersin’de karşı karşıya geldi.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Yiğitcan Saybir ile buldu.

Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir ve Marcquise Reed ile karşılık veren Bursa ekibi, 5. dakikaya 8-13 önde girdi. Mola sonrası rakip sayılarına engel olamayan konuk ekip, 7. dakikada 18-17 geriye düşse de Tolga Geçim’in üç sayılık basketi skoru 18-20 yaptı. Çeyrek sonunda Özgür Cengiz ve Matthieu Gauzin ile sayılar bulan TOFAŞ, ilk çeyreği 24-23 geride kapattı.

İkinci periyodun başında rakip sayılarına Tolga Geçim ve Marcquise Reed ile yanıt vererek 26-27 öne geçen TOFAŞ Basketbol Takımı, Kris Bankston ve Tolga Geçim’in basketleri sonrası rakibe 7-0’lık seri verince skor 38-31’e geldi. Çeyrek sonunda Alex Perez, Anzejs Pasecniks, Tolga Geçim ve Yiğitcan Saybir ile farkı eritmeyi başaran Mavi Yeşilli takım, soyunma odasına Anzejs Pasecniks’in pota altı basketiyle 45-43 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Alex Perez’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ, Yiğitcan Saybir’in basket-faul sayılarıyla 49-49 eşitliği sağladı. Rakip sayıları karşısında Marcquise Reed’in üçlüğüyle 24. dakikada durumu 54-53 yapan Bursa ekibi, Mersin’in 8-0’lık serisine engel olamayınca 25.47’de fark 9’a çıktı: 62-53. Bu seriye Kris Bankston’ın smaç basketiyle son veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir ve Alex Perez’in üçlükleriyle farkı bir kez daha eritti ve son çeyreğe 74-70 Mersin Spor üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü periyodun başında da etkili savunmasının yanında Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir ve Tolga Geçim’in elinden sayılar bulan TOFAŞ, 34.30’da skora 83-83 denge getirdi. Ancak rakibin dış atışlarına engel olamayan Mavi Yeşilliler, son 2 dakikaya 96-90 geride girerken, Marcquise Reed ve Kris Bankston’ın sayıları bitime 52 saniye kala durumu 96-95 yaptı. Bu bölümde bir de top çalan Marcquise Reed kritik hücumu sayı ile tamamlayamazken, Mersin Spor kalan bölümde bulduğu sayılarla parkeden 101-95 galip ayrılarak kupada yarı finale yükselen takım oldu.

Mersin deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 23 sayı; Yiğitcan Saybir 22 sayı; Alex Perez 17 sayı ve Tolga Geçim 15 sayıyla oynarken; sakatlığı devam eden J.J. O’Brien kadroda yer almadı.