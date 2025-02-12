Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Sinem Oruç, ilk Avrupa Kupası mücadelesinden madalya ile geri döndü. Oruç, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda 63 kiloda verdiği mücadelede bronz madalya alarak şehrimize büyük bir gurur yaşattı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Sinem Oruç, Gençler Avrupa Judo Kupası'nda üçüncü oldu.

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da mücadele eden sporcumuz üçüncülük elde ederek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk Avrupa Kupası mücadelesinden madalya ile geri dönen Oruç’u ve antrenörlerini tebrik etti.

SPORCUMUZ ADINDAN BAŞARILARIYLA SÖZ ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Sinem Oruç, 63 kiloda tatamide Gençler Avrupa Judo Kupası'ndaki başarısıyla şehrimize büyük bir gurur yaşattı.

Milli Takımdan 50 sporcumuzun katıldığı organizasyonda Türkiye, sezonun ilk Avrupa Kupası’nı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı.