Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen özel alım heyeti programlarıyla, dünya genelinden alıcılar Türk ihracatçılarıyla buluşturulacak.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ihracatın geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atarak 'özel nitelikli alım heyeti' programlarını devreye aldı.

Program kapsamında, uluslararası pazarlarda söz sahibi olan karar vericiler Türkiye'de ağırlanarak yerli firmalarla doğrudan temas kurmaları sağlanacak.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülecek organizasyonlarla, Türk ihracatçılarının kurumsal kapasitelerinin artırılması ve küresel pazarlardaki etkinliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda firmaların uluslararası rekabet gücünün artırılması ve yeni iş bağlantıları kurmaları da programın öncelikleri arasında yer alıyor.

Özel alım heyetleri aracılığıyla Türkiye'ye getirilecek yabancı alıcıların, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli üreticilerle bir araya gelmesi planlanıyor. Bu sayede Türk firmalarının küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunun daha stratejik ve sürdürülebilir bir modelle desteklenmesi amaçlanıyor.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu programların ihracatın artırılmasına önemli katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin uluslararası ticaretteki konumunu daha da güçlendireceğini vurguladı.