TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Fransa’nın Sluc Nancy takımında forma giyen 2001 doğumlu Fransız point guard Matthieu Gauzin ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ve FIBA Europe Cup’ta mücadelesine devam eden TOFAŞ, guard rotasyonuna bir takviye gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, son olarak Fransa’nın Sluc Nancy takımında forma giyen Fransız oyun kurucu Matthieu Gauzin ile anlaşma sağladı.

Genç yaştan itibaren Fransa basketbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen 2001 doğumlu Gauzin, özellikle savunmadaki enerjisiyle takımımıza güç katacak. 2018 Yılında U17 Dünya Kupası’nda Fransa ile dünya ikincisi olan, 2019-2020 sezonundan bu yana Fransa’nın en üst ligi olan Elite ProA’da sırasıyla Le Mans Sarthe Basket, Champagne Chalons-Reims Basket, BCM Gravelines Dunkerque, Boulogne-Levallois Metropolitans 92 ve Sluc Nancy Basket formaları giyen Matthieu Gauzin, geçen sezonu Metropolitans 92’de 29 maçta 8 sayı-1.5 ribaund-2.9 asist ortalamalarıyla tamamlarken; 2024-2025 sezonunda ise Nancy Basket’te şu ana kadar 13 maçta 3.9 sayı-1.2 asist ortalama ile oynadı.

2001 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Matthieu Gauzin, point gard (1) pozisyonunda görev yapmaktadır. Matthieu Gauzin’e ailemize hoş geldin diyor; formamız altında başarılar diliyoruz.

MATTHIEU GAUZIN KİMDİR?

27 Şubat 2001 doğumlu ve 1.93 cm boyundaki Fransız oyuncu Matthieu Gauzin, point guard (1) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Basketbola ülkesi Fransa’da Le Mans Sarthe Basket altyapısında başlayan Matthieu Gauzin 2019-2020 sezonunda A Takım’a çıkarak profesyonel sözleşmeye imza attı.

Le Mans’ta 3 sezon forma giydikten sonra 2022-2023 sezonu öncesinde BCM Gravelines Dunkerque’ye transfer olan Gauzin, burada Fransa Elite ProA’da 31 maçta 5.3 sayı-2.1 ribaund-1.8 asist ortalama ile oynadı.

2023-2024 Sezonu öncesinde ise Boulogne-Levallois Metropolitans 92 kadrosuna katılan Gauzin, Metropolitans 92’de 29 maçta 8 sayı-1.5 ribaund-2.9 asist ortalamalarını tuttururken; Fransız oyuncu, 2024-2025 sezonu öncesinde de Sluc Nancy Basket’e transfer oldu.

Sezonun şu ana kadarki bölümünde 13 maçta 3.9 sayı-1.2 asist ortalamayla oynayan Matthieu Gauzin, alt yaş gruplarında Fransa Milli Takımı forması giydi. Arjantin'deki 2018 FIBA ​​17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası’nda takımının gümüş madalya kazanmasına yardımcı olan Gauzin, Yunanistan’da düzenlenen 2019 FIBA ​​18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da 10.7 sayı-2.8 top çalma ortalamayla oynarken, Fransa bu şampiyonada beşinci olmuştu.