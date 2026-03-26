Bursa'da her yıl binlerce koşucuyu aynı parkurlarda buluşturan Eker I Run, 13. yılında yeniden sporseverlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4 Ekim 2026 Pazar günü Eker Meydan'da gerçekleşecek organizasyonun geri sayımı, gelenekselleşen manifesto videosunun yayına girmesiyle başladı.

BURSA (İGFA) - Eker I Run, 13. yılında da koşu severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Katılımcılara sadece bir yarış değil, aynı zamanda festival atmosferinde bütünsel bir deneyim sunan Eker I Run, her yaştan ve her seviyeden koşucuya yer veren kapsayıcı bir programla yapılıyor.

YENİ TEMA: 'KOŞMAK GEREK'

Bu yıl 'Koşmak Gerek' temasıyla hazırlanan manifesto videosu; koşunun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda hayat tarzı olduğunu vurguluyor. Videoda; ilerlemek için kendine söz vermek, zorluklara rağmen vazgeçmemek, sınırları zorlamak ve iyilik için harekete geçmek gibi değerler ön plana çıkıyor. Koşmanın; bireysel gelişimin ötesinde, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için atılan bir adım olduğuna dikkat çekiliyor.

13 yıllık yolculuğun enerjisini taşıyan manifesto, birlikte hareket etmenin, paylaşmanın, kararlılığın ve iyiliğin altını çizerek herkesi aynı ritimde buluşmaya davet ederek, 'İyilik, sağlık ve eğlence için hep birlikte koşmak gerek!' mesajını verdi.

Eker I Run'a katılmak ve bu eşsiz deneyimin bir parçası olmak isteyenler, bireysel ya da kurumsal olarak kayıt yaptırabiliyor.