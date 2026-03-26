2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Finali'nde Türkiye, bu akşam saat 20.00'de İstanbul'da Romanya ile karşılaşıyor. TFF, stadyuma erken gelinmesi ve toplu taşıma kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu, 26 Mart 2026 Perşembe günü (BUGÜN) Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Finali Türkiye-Romanya maçına ilişkin taraftar bilgilendirmesi yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 'Yüksek Risk / Yüksek Profil' kategorisinde olduğu ve tüm biletlerin satıldığı hatırlatıldı.

Taraftarların maç deneyiminin sorunsuz olması için kapıların açılış saati olan 17.00'den itibaren stadyuma gelmeleri önemle tavsiye edildi. Maçın başlama saatine yakın stadyuma gelinmesi durumunda, güvenlik tedbirleri nedeniyle maçı kaçırma riski bulunduğu vurgulandı.

Ulaşım konusunda ise stadyum çevresinde yoğunluk ve yol kapanmaları olacağı belirtilerek, seyircilerin özel araç yerine toplu taşıma kullanmaları önerildi.

Stadyum kapasitesinin 42 bin 445 olarak açıklayan TFF, maçın saat 20.00'de başlayacağını ve taraftarların güvenliği ile konforu için tüm önlemlerin alındığını duyurdu.