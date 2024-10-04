Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan 36 odalı villa satışa çıkarıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), satış ihalelerine bir yenisini daha ekledi.

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 13064 ada, 10 parselde kain, 601 metrekare yüzölçümlü, 2 katlı betonarme villa ve arsası nitelikli gayrimenkul ile bu gayrimenkulde bulunan menkul mallardan oluşuyor.

TMSF’nin en son hazırlattığı değerleme raporuna göre; bin 528 metrekare kapalı alanı bulunan 36 odalı villa için muhammen bedel 75 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar, 5 Kasım saat 16.00'ya kadar teklif verilebilecek.

İhale, TMSF'nin Esentepe'deki 6 Kasım saat 11.00'de gerçekleştirilecek.