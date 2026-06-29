Kayseri Talas Belediyesi tarafından yatırımcılar ve mülk sahibi olmak isteyen vatandaşlar için satışa sunulacak taşınmazların ihale tarihi yaklaştı. Belediye mülkiyetindeki daire, dükkân, villa parselleri ve ticari parsel, 36 aya varan vade farksız taksit imkânıyla alıcılarını bekliyor.

KAYSERİ (İGFA) - 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek ihale kapsamında Mevlana Mahallesi'nde 1 daire ve 3 dükkânın yanı sıra Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde bulunan 13 villa parseli ile Endürlük Mahallesi'nde yer alan 1 ticari parsel satışa çıkarılacak.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın her geçen gün gelişen ve yatırım değeri artan bir ilçe olduğunu belirterek, satışa sunulan taşınmazların hem yatırım yapmak isteyenlere hem de konut ve iş yeri sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlara önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Başkan Yalçın, 'Vatandaşlarımızın bütçelerini zorlamadan mülk sahibi olabilmeleri amacıyla 36 aya varan vade imkânı sağlıyoruz. Talas'ın gelişen bölgelerinde yer alan bu taşınmazların hem bugün hem de gelecekte değer kazandıracak önemli yatırımlar olduğuna inanıyoruz.' dedi.

GELİŞEN MAHALLELERDE DEĞERLİ TAŞINMAZLAR

Satışa sunulan taşınmazların Mevlana, Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, söz konusu bölgelerin son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, 'Bu satışlarla hem belediyemizin kaynaklarını etkin şekilde değerlendirecek hem de ilçemizin gelişimine katkı sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.

İHALE 1 TEMMUZ'DA

Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek satış ihalesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Meclis Salonu'nda yapılacak. İhaleye ilişkin detaylı bilgiye Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar ayrıca Talas Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ihale şartları ve satışa sunulan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilecek.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 437 00 54-55 (dahili 5140-5141-5142) numaralı telefonlardan ulaşabilecek veya www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.

Talas Belediyesi, uygun ödeme seçenekleriyle hayata geçirdiği bu satış ihalesiyle hem yatırımcıları hem de mülk sahibi olmak isteyen vatandaşları avantajlı fırsatlarla buluşturacak.