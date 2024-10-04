Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı eylül ayında 22 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü ise eylül ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korumayı başardı. Sektörün ilk dokuz aylık ihracatı yüzde 4,2 artışla 23 milyar doları aştı.

Kimya sektörünün eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörümüz eylül ayında 2,2 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Küresel talepteki gerileme, yakın coğrafyamızdaki savaşlar, enflasyon ve kur dengesi, girdi maliyetlerindeki artış gibi pek çok etkenin yansımasını Eylül rakamlarında görmeye başladığımızı ifade edebilirim. Buna rağmen Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ülke ekonomisine en fazla katkıyı sağlamaya devam ediyoruz. Bununla birlikte ilk dokuz aylık verilere baktığımızda kimya sektör ihracatımızda yüzde 4,2’lik bir büyüme var. Ocak-Eylül dönemi ihracatımız 23,1 milyar dolara ulaştı. İhracatçılarımız bu zorlu dönemde finansmana ulaşım yönünde daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor. Ekonomi Yönetimimizin bu yönde destek ve teşviklerini bekliyoruz. Tüm zorlu koşullara rağmen ihracatımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Eylül ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Eylül ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 822 milyon 449 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 245 milyon 517 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 224 milyon 737 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘yıkama müstahzarları’ ve ‘gübreler’ oldu.

Eylül ayında en çok ihracat yapılan ülke 139 milyon dolar ile Rusya oldu. Eylül ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Rusya, Hollanda, Irak, Almanya, ABD, İtalya, Romanya, İspanya, İngiltere ve Yunanistan oldu. Eylül ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 69,48 ile Yunanistan’da oldu.