Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (Kızıltepe TSO), bölge ekonomisinin kalbi konumundaki üyelerini sahada dinlemeye devam ediyor. Kızıltepe TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar ve Meclis Üyeleri, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren oda üyelerini ve iş insanlarını üretim tesislerinde ziyaret etti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Bölgesel kalkınmanın ve istihdamın artırılması hedefiyle gerçekleştirilen ziyaretlerde, sanayici ve iş insanlarının karşılaştığı sorunlar yerinde incelendi. Mardin Kızıltepe TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar ve beraberindeki heyet, fabrika ve üretim alanlarını gezerek iş dünyası temsilcilerinin talep, beklenti ve önerilerini tek tek not aldı.

Ziyaretler kapsamında, Mardin OSB'nin mevcut durumu, üretim kapasitelerinin artırılması ve bölgenin ekonomik gelişimine ivme kazandıracak stratejik adımlar üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kızıltepe TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, oda olarak üyeleriyle sürekli iletişim halinde olmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Dündar, şu ifadeleri kullandı: 'Mardin Organize Sanayi Bölgemiz, hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisi için çok ciddi bir üretim ve istihdam merkezidir. Burada zorlu şartlara rağmen katma değer üreten, istihdam sağlayan her bir üyemiz bizim için çok değerlidir.

Bugün meclis üyelerimizle birlikte kendilerini ziyaret ederek hem çalışmalarında başarılar diledik hem de sorunlarını, taleplerini dinledik. Kızıltepe TSO olarak, sanayicimizin işini kolaylaştırmak ve önündeki engelleri kaldırmak adına köprü olmaya, onların sesi olmaya her zaman devam edeceğiz.'

Mardin OSB'de faaliyet gösteren iş insanları ve oda üyeleri ise gerçekleştirilen bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kızıltepe TSO yönetimine destekleri ve yakın ilgileri için teşekkür etti. Ziyaretler, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.