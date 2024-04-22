1 Mayıs’ta İstanbul için Taksim kararı alındığını duyuran TKP, “Memleketi çok uluslu tekellerin yağmasına açıp emekçilere kemer sıkmayı vaaz edenlere karşı, bu 1 Mayıs’ta başta Taksim Meydanı’nda olmak üzere alanlarda olacağız” ifadelerini kullandı.

Yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

“İşçi sınıfımız ağır ekonomik koşullar altında eziliyor. Hayat pahalılığı, geçim derdi milyonlarca emekçinin yaşam derdi bugün.

Sorumluların ise hiç derdi değil.

Son seçimlerde ağır yenilgi alan AKP, biraz daha sabır gerektiğini vaaz ediyor. Enflasyon üç yıl sonra tek haneli rakama düşecek, faiz biraz daha sonra inecek, döviz ancak kemerleri iyice sıktıktan sonra makul düzeyde duracak…

Çalışma Bakanı, Temmuz ayında maaşlara gelecek olası birkaç kuruş artışı şimdiden püskürtüp, “nereden çıktı!” diyor. O sırada Hazine Bakanı patronların kullanacağı yüklü bir kredi anlaşmasını Dünya Bankası ile imzaladığını halka “müjdeliyor”.

İşçi sınıfını bu denli örgütsüz yakalamış olmanın keyfini sürüyorlar.

Üstelik arsızlar, görgüsüz ve halka düşmanlar.

En temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan emekçi halkımız saatlerini ucuz et kuyruğunda geçirirken milletvekilleri Avrupa başkentlerinin lüks kulüplerinde akşam yemeği için “ıstakoz” sipariş ediyor. Emekçiler geçim derdinde, onlar eğlencede.

Patronların da keyfi yerinde.

AKP iktidarında kârlarına kâr katıp durmaksınız büyüdüler. Şimdi de yıpranan bu iktidarın yirmi bir yıl boyunca kendileri için yaptığının daha fazlasını vaat eden yeni alternatifleri ceplerine koydular.

İktidarıyla muhalefetiyle düzen partilerinin önceliği hep patronların çıkarları. Patronlar kazancak, bir avuç aile servetine servet katacak ama onların şirketlerinde işçiler kelle koltukta çalışacak, aldığı ücretle ay sonunu getiremeyecek, borç içinde debelenip işsizlik sopası altında yaşamaya çalışacak.

Hangimiz böyle bir düzeni hak ediyoruz?

Bir avuç varsıl milyonlarca emekçiyi sömürecek diye böylesi adaletsiz ve eşitsiz bir düzene mahkum ediliyoruz.

Sabah akşam hiç değişmeyeceğini anlatıp durdukları, iktidarıyla muhalefetiyle işçi sınıfını aldatmak üzerine kurulu bu düzenin sahibi sermaye sınıfıdır.

Bize bir başka düzen gerek. Patronların değil işçi sınıfının sahibi olduğu, zenginliğin eşit ve adilce dağıtıldığı, sömürünün sona erdiği bu düzen sosyalizmdir. TKP böylesi güzel bir düzen için mücadele ediyor.

İşçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayısları bayram olarak kutlayacağımız, işçi sınıfının iktidarda olduğu bu güzel düzeni mutlaka kuracağız.

İşçi sınıfının örgütlü bir güç haline gelmesi için çalışmayı, partimizi büyütmeyi sürdüreceğiz.

Memleketi çok uluslu tekellerin yağmasına açıp emekçilere kemer sıkmayı vaaz edenlere karşı, bu 1 Mayıs’ta başta Taksim Meydanı’nda olmak üzere alanlarda olacağız.

Haydi 1 Mayıs’a. Haydi işçi sınıfının iktidarı için 1 Mayıs’ta parti saflarına.”