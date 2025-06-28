AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 4. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından 4 kategoride 30 sporcunun katılımıyla 28-29 Haziran tarihlerinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştiriliyor.BURSA (İGFA) - ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Gemlik Belediyesi ve Power App katkılarıyla düzenlenen organizasyon, bugün saat 12.30’da başlayacak olan antrenman çıkışlarının ardından, saat 19.00’da Gemlik İskele Meydanı’ndaki seremonik start ile başlayacak.

Organizasyon, yarın Kumla Jandarma Karakolu’nun önünden başlayan 7,50 kilometre uzunluğundaki parkurda saat 10.30’dan itibaren iki çıkış üzerinden koşulacak. Organizasyon aynı gün saat 18.00’de Kumla İskele Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Bu yarış öncesinde Kategori 1'de Oğuz Alp Aral, Kategori 2'de Demir Sancaklı, Kategori 3'te Engin Apaydın ve Kategori 4'te de Burak Başlık lider durumda bulunuyor.