TİM WINGS Projesi, ‘Akbank Dönüşüm Akademisi ve TİM Wings İhracatta Sınırları Aş Eğitimleri’ ile yeni ufuklar açmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - “İhracatta Kadını Destekleme Paketi” çerçevesinde başlatılan TİM WINGS (Women International Networking and Global Sales) kapsamında, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk EXIMBANK, İhracatı Geliştirme (İGE) A.Ş. ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akbank Dönüşüm Akademisi işbirliği ile tasarlanan "İhracatta Sınırları Aş" eğitim programının üçüncüsü, Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin (UİB) ev sahipliğinde düzenlendi. Eğitimde dış ticaret, ödeme şekilleri ve finansmanı, İngilizce yazışma teknikleri, yeşil dönüşüm, gümrükleme ve e-ticaret gibi konularda katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

"KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ DAHA REKABETÇİ HALE GELMELİ"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı, UİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve TİM Kadın İhracatçıyı Güçlendirme Komite Üyesi Pınar Taşdelen Engin, TİM WINGS projesinin ve kadın girişimindeki ya da yönetimindeki firmaları sertifikalandırmanın önemine dikkat çekti. Engin, "TİM Wings projesi kapsamında Gaziantep ve İzmir’in ardından bu kapsamlı programın üçüncüsünü Bursa'da yapmaktan mutluluk duyuyoruz. TSE'nin büyük katkısıyla kadınları güçlendiren şirketleri belgelendirmeye başladık. Eğitim programlarımız da ihracat ailemize yeni firmalar kazandırma ve mevcut firmaların rekabet gücünü artırma açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZI ULUSLARARASI ARENADA KANATLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

TİM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo, TSE’nin çıkarmış olduğu TSE-K 645 sertifikasının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Girişimci belgesi Türkiye'de bir ilk oldu ve kadın girişimciliğin standartlarını belirledik. Ticaret Bakanlığımız, bu belgeyi alan kadın girişimcilere ek 20 puanlık bir avantaj sağladığını duyurdu. Süreç bu belgeyi aldıktan sonra başlıyor ve kadınlarımızın ihracat hacmini artırmasını da bu eğitimlerde öğrenilmesini hedefliyoruz.” dedi.

Akbank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Bölümü Başkanı Mehtap Yılmaz ise, Türkiye’nin ihracata dayalı büyümeyi desteklediğini belirterek, "Akademiyle düzenlediğimiz etkinliklerle bilgilendirme ve yetkinlik geliştirme tarafını güçlendiriyoruz. Global arenada özellikle kadın girişimcilerimizin güçlenmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Eğitimi bitirenlere de Akbank olarak özel bir bankacılık paketi sunuyoruz" dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK VE STANDARTLARIN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

TSE Azerbaycan temsilcisi Gülhan Yüzereroğlu, TSE'nin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Standartlara uyum ve uygunluk değerlendirme süreçleri ihracatçı firmalar için çok önemli" dedi.

TSE Ankara Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürü Kürşat Bacanlı ise "Bu belgeyle sizleri hizmet standartları ve dünya ekonomisinin yüzde 80'ini teşkil eden standartlarla tanıştırmak istiyoruz" dedi.

Sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına kadın girişimcilere sağladıkları destek paketlerini anlatan EXIMBANK Pazarlama Yöneticisi Ezgi Çamöz, "Kadın girişimcilere pozitif ayrıştırma amacıyla 10 milyar TL'ye yakın bir kredi paketi açıkladık" dedi.

Polyteks İnsan Kaynakları Müdürü Müge Uz, TİM Wings projesi kapsamında elde ettikleri başarı hikayesini katılımcılarla paylaşarak, "Cinsiyet eşitliği ekseninde çalışmalarımızla hızlı ilerleyerek TSE-K645 kadın girişimci belgesini alan Türkiye'deki ilk firma olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eğitimler fiziki ve online olarak devam ediyor.