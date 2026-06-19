İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte HGS ve PTT siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen 17 şüpheli hedef alındı. Soruşturmada yaklaşık 101 milyon kişisel veri ve 145 milyon GSM verisinin ele geçirildiği tespit edilirken, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar TL'lik işlem hacmi belirlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PTT ve HGS'nin kurumsal kimliklerini taklit ederek oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüpheliler vatandaşlara 'HGS borcunuz bulunmaktadır' ve 'PTT - Teslim Alınmayan Kargonuz Var' içerikli kısa mesajlar göndererek sahte internet sitelerine yönlendirdi. Bu yöntemle 47 vatandaşın mağdur edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, 'Octo' isimli zararlı yazılım altyapısı kullanılarak yaklaşık 101 milyon kişisel veri ile 145 milyon GSM verisinin ele geçirildiği belirlendi.

Bu arada Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin hesaplarında 2020-2026 yılları arasında yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın devamında, suç faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Bursa, Ankara, Mardin, İzmir, Bilecik, Konya ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü ve dijital suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydedildi.