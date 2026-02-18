İstanbul Bakırköy'de park halindeki araçtan çalındığı iddia edilen yüklü miktardaki nakit paraya ilişkin başlatılan soruşturmada 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 1,6 milyon doların üzerinde para, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'nde 12 Şubat 2026 tarihinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan hırsızlık olayı üzerine harekete geçen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre Müşteki B.D.'nin park halindeki aracında muhafaza ettiğini öne sürdüğü yüklü miktardaki nakit paranın çalındığını beyan etmesi üzerine yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri'nin ortak çalışmasıyla şüpheliler tespit edildi.

14 Şubat 2026'da İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 599 bin ABD doları, 23 bin 200 TL, 860 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, olay öncesi planlama yaptıkları, sahte plaka kullandıkları ve delil karartmaya yönelik girişimlerde bulundukları belirlendi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden 8'i ile suça sürüklenen 1 çocuk tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 17 Şubat'ta olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda paketlenmiş halde 100 bin ABD doları ele geçirildi.

Başsavcılık, hırsızlıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, soruşturmanın ise tüm yönleriyle titizlikle devam ettiğini açıkladı.