Bursa Yıldırım Belediyesi'nin hayata geçirdiği ParAtık Projesi kapsamında bugüne kadar 235 ton atık geri dönüştürüldü, vatandaşların aile ekonomilerine 830 bin TL katkı sağlandı.

BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım'da, çevre odaklı yatırımlar ve sıfır atık uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çevre yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Yıldırım Belediyesi, sıfır atık odaklı projeleriyle hem doğal kaynakların korunmasına hem de ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin en güçlü uygulayıcılarından biri olan Yıldırım Belediyesi; Plastiksiz Yıldırım, ParAtık, Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi ve sıfır atık çalışmalarıyla çevre yönetiminde Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçiriyor.

235 TON ATIK TOPLANDI

Bursa Yıldırım Belediyesi'nin hayata geçirdiği en önemli çevre projelerinden biri olan ParAtık Projesi ile vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmasını teşvik ediyor.

Proje kapsamında; vatandaşlar ilçenin belediye ekiplerine teslim ettikleri dönüştürülebilir atıklar karşılığında hediye para puan kazanıyor ve bunları anlaşmalı işyerlerinde harcayabiliyorlar.

Ambalaj atıkları, elektronik atıklar ve diğer geri dönüştürülebilir materyallerin ayrı toplanmasını destekleyen sistem sayesinde hem çevre korunuyor hem de geri dönüşüm kültürü güçleniyor. 2024 Kasım'da hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar; vatandaşlardan 235 ton geri dünüştürülebilir atık toplanırken, bunun karşılığında 830 bin TL ödeme yapıldı.

AİLE EKONOMİSİNE DESTEK

Çevre konusunun ertelenebilir bir mesele olmadığını vurgulayan Başkan Yılmaz, 'Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir Yıldırım bırakmak için çalışıyoruz.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, yerel yönetimler olarak bizlere önemli bir vizyon sunuyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak sıfır atık anlayışını yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olarak görüyoruz.

Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ParAtık Projemiz de vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor. Bu proje ile atıkları ekonomiye kazandırıyor, doğal kaynaklarımızı koruyor, çevresel farkındalığı artırıyor ve vatandaşlarımızın aile ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve sürdürülebilir bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.