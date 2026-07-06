Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Sakarya Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Program kapsamında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gebze Ticaret Odası'nın projeleri ve yeni hizmet binası ihtiyacı da değerlendirildi.

Mesut IŞIK / SAKARYA (İGFA) - Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek Gebze Ticaret Odası'nın yürüttüğü projeler, üyelerimize sunulan hizmetler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında istişarelerde bulundu. Görüşmede, Gebze Ticaret Odası'nın artan üye sayısı ve gelişen hizmet kapasitesi doğrultusunda yeni hizmet binası ihtiyacı da ele alındı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odasının üyelerine daha kaliteli, daha hızlı ve daha etkin hizmet sunabilmesi amacıyla yeni hizmet binasının en kısa sürede hayata geçirilmesinin önemine değindi. Ayrıca Gebze'nin üretim gücü, ihracat potansiyeli ve iş dünyasının öncelikli beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Sakarya Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının bölge ekonomisine ve iş dünyasına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, başta Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti ve yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni etti.