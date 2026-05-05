TÜİK verilerine göre Türkiye'de kırmızı et üretimi 2025 yılında yüzde 10,5 azalarak 1,88 milyon tona düştü. Sığır eti üretimindeki düşüş dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı kırmızı et üretim verilerine göre, Türkiye'de toplam üretim bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde geriledi. Veriler, Türkiye'de kırmızı et üretiminde genel bir gerilemeye işaret ederken, özellikle sığır eti üretimindeki düşüşün toplam tabloyu belirgin şekilde etkilediğini ortaya koydu.

Açıklanan istatistiki verilere göre 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 ton olan kırmızı et üretimi, 2025 yılında yüzde 10,5 azalarak 1 milyon 885 bin 130 ton olarak tahmin edildi.

Alt kırılımlara bakıldığında en büyük payı oluşturan sığır eti üretimi yüzde 11,5 düşüşle 1 milyon 313 bin 7 tona gerilerken, koyun eti üretimi yüzde 8,1 azalarak 468 bin 470 ton oldu.

Keçi eti üretimi yüzde 8,8 düşüşle 90 bin 744 tona, manda eti üretimi ise yüzde 6,3 azalarak 12 bin 909 tona indi.

Toplam üretim içindeki paylara bakıldığında 2025 yılında kırmızı etin yüzde 69,7'sini sığır eti, yüzde 24,9'unu koyun eti, yüzde 4,8'ini keçi eti ve yüzde 0,7'sini manda eti oluşturdu.