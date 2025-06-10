Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk 5 ayında gümrüklerde gerçekleştirilen 3 bin 81 operasyonda, geçen yıla göre yüzde 95 artışla 26,5 milyar TL değerinde kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadelede büyük bir başarıya imza attı. Bakanlık, yılın ilk 5 ayında Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen 3.081 operasyonda, toplam 26,5 milyar TL tutarında kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95’lik bir artış anlamına geliyor.

Bakanlık, özellikle uyuşturucu, tütün ürünleri ve kaçak alkol operasyonlarında rekor seviyelere ulaştı. Mayıs 2025’te gerçekleştirilen operasyonlarda ise geçen yıla göre yüzde 140 artışla 9,9 milyar TL’lik yakalama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde kaçakçılığa karşı kararlı mücadelesini sürdüreceğini vurgulayarak, bu operasyonların ülke ekonomisini ve toplum sağlığını koruma açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

Bakanlık yazılı açıklamasında Mayıs ayına ait öne çıkan yakalamaları şöyle açıkladı: