Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025’in ilk altı ayında 12.499 dosyayı inceleyerek 753’üne 141 milyon TL’yi aşan idari para cezası uyguladı, tüketicileri yanıltan reklamlara geçit vermedi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025 yılının ilk yarısında tüketicileri aldatan ve yanıltan reklamlara karşı kararlı mücadelesini sürdürdü.

Bakanlıktan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul, 12 bin 499 dosyayı incelemeye aldı. Bu dosyalardan 11 bin 657’si başvuru koşullarını taşımadığı veya kapsam dışı olduğu için işleme alınmazken, 842 dosya gündeme alındı. 753 dosya mevzuata aykırı bulunarak, toplam 141 milyon 123 bin TL idari para cezası, reklam durdurma ve erişim engeli kararları uygulandı.

Kurul, özellikle gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar gibi sektörlerdeki yanıltıcı uygulamalara odaklandı.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketicilerin bilgi eksikliklerini istismar eden, ekonomik çıkarlarını etkileyen ve yanıltıcı tanıtımlar titizlikle değerlendirildi.

Elektrikli araçların menzil bilgileriyle ilgili yanıltıcı reklamlar ve dijital platformlarda abonelik iptal süreçlerini karmaşık hale getiren “karanlık ticari tasarımlar” da mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere indirim kampanyalarında dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, öneriler arasında satıcı hakkında araştırma yapılması, ürün/hizmet karşılaştırması, indirim oranlarının kontrolü, satıcının güvenilirliği ve bilgilendirme metinlerinin dikkatlice okunması yer aldı. Satıcı ve sağlayıcılara ise kampanya tarihleri, stok miktarları ve fiyat bilgileri konusunda şeffaf olmaları gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz”u paylaşarak, reklam verenler ve hizmet sağlayıcılara yol göstermeyi sürdürdü. Tüketicilerin haklarını korumak ve adil piyasa düzenini sağlamak için denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.