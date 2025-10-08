Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı, Edirne ve Iğdır'da düzenlediği operasyonlarda 4 milyar 385 milyon TL değerinde 1.3 ton uyuşturucu madde yakaladı. Gürbulak'ta bin 167 kg sıvı metamfetamin, Kapıkule'de 114 kg esrar, Dilucu'da 23 kg metamfetamin ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı, Edirne ve Iğdır'daki gümrük kapılarında gerçekleştirdiği üç ayrı operasyonda toplam 4 milyar 385 milyon TL değerinde yaklaşık 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Gürbulak, Kapıkule ve Dilucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli araçlarda detaylı aramalar yaptığı belirtildi.

Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bin 167 kilogram sıvı metamfetamin, Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 114 kilogram esrar, Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı'nda ise 23 kilogram metamfetamin yakalandı.

'Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile, toplum yapımız ve gençlerimizi korumak için uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi sıfır tolerans anlayışıyla sürdürüyoruz' diyen Ticaret Bakanlığı, uyuşturucunun terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağladığını vurguladı. Bakanlık, gümrüklerdeki denetimlerin ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.